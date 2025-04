Artilheiro do Santos, Guilherme vive maior jejum de gols desde agosto de 2024

Desde então, o atacante do Santos não havia deixado de marcar um gol em um período superior a duas partidas. Assim, Guilherme foi o artilheiro do Peixe na Série B do Brasileirão, com dez gols, e do Campeonato Paulista de 2025, com o mesmo número de bolas na rede. Na atual temporada, além dos dez gols, o camisa 11 do Peixe distribuiu duas assistências.

Contestado, alguns torcedores pedem a saída de Guilherme da equipe titular do Santos, após partidas com desempenho abaixo do esperado.

Precisando dar respostas ao seu torcedor, o Santos volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).