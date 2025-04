Com zagueiro no 'sacrifício', Corinthians lida com desfalques na defesa

O momento do Corinthians é delicado no sistema defensivo. Com desfalques atrás, o Timão precisou levar André Ramalho mesmo gripado para o empate com o América de Cali, na Colômbia, pela Sul-Americana.

Timão lida com baixas no sistema defensivo

O zagueiro Gustavo Henrique é desfalque no Timão desde o jogo contra o Vasco, no último domingo. O jogador se recupera de lesão muscular na coxa direita, que sentiu na estreia do torneio continental em casa, contra o Huracán, da Argentina, e sequer viajou com o elenco para a Colômbia.

Com isso, André Ramalho precisou assumir a vaga do defensor, apesar de estar gripado. O camisa 5 do Timão foi para o sacrifício nos dois compromissos e, pelo desgaste, deixou o campo na segunda etapa do jogo contra o América de Cali. Cacá entrou na vaga de Ramalho na reta final, mas pela falta de ritmo fez uma partida discreta.