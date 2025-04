Bahia busca primeira vitória na Copa Libertadores em visita ao Nacional-URU

O Bahia fará seu primeiro jogo fora de casa na Copa Libertadores. Em busca da primeira vitória no Grupo F, o time brasileiro visita o tradicional Nacional, do Uruguai, no estádio Parque Central, em Montevidéu, capital do país.

Na estreia em casa, o Bahia teve um duelo complicado diante do Internacional e empatou por 1 a 1. Com isso, a liderança da chave ficou com o Atlético Nacional, da Colômbia, que venceu o Nacional por 3 a 0.

No último fim de semana, o Bahia fez jogo movimentado com o Santos e empatou por 2 a 2 na Vila Belmiro, poupando alguns jogadores. Em 25 jogos na temporada, o time comandado por Rogério Ceni tem 13 vitórias, dez empates e só duas derrotas, números que garantiram o título do Campeonato Baiano.