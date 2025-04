São Paulo soma 100% de aproveitamento contra o Alianza Lima-PER; relembre último jogo

Três anos depois, o clube paulista voltou a encarar o Alianza Lima na fase de grupos da Libertadores. No primeiro duelo, o time, na época comandado por Muricy Ramalho, goleou o adversário por 4 a 0, no Morumbis. Depois, no Peru, venceu pelo placar mínimo, com gol de Borges. O Tricolor foi eliminado nas oitavas de final, e o clube peruano novamente não se classificou ao mata-mata.

O time de Luis Zubeldía espera vencer o Alianza Lima-PER para conquistar o segundo triunfo na Libertadores. O São Paulo lidera o Grupo D, com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PAR, enquanto os peruanos dividem a lanterna com o Talleres, ainda sem pontuar.