Flamengo tem volta de De la Cruz para início de duelo contra o Peñarol

Depois da Copa do Brasil e do clássico no Brasileirão, o Flamengo não tem tempo para respirar. Nesta quinta-feira, às 19h, tem outro desafio muito importante: as quartas de final da Copa Libertadores da América, em que faz o primeiro jogo com o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, no Rio.

Além de tantos jogos importantes, o técnico Tite ainda vem se preocupando com uma série de lesões. Mas teve uma boa notícia para este jogo: o retorno do meia De la Cruz, totalmente recuperado. O setor de meio-campo ainda terá Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta.

Na linha defensiva, o lateral Alex Sandro agradou contra o Vasco e segue no time. Os novos problemas estão no ataque. Luiz Araújo se machucou no clássico e será desfalque por até dois meses. Gabigol teve um problema na coxa e, apesar de a lesão não ter sido confirmada, será poupado. Gonzalo Plata, outro que foi bem contra o Vasco, formará o ataque com Bruno Henrique.