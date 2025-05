'Abreviou 3 anos minha carreira', diz Alex Silva sobre ser vizinho de R10

Eu estava em casa de boa, aí tocou a companhia e eu pensei: "Poxa, não tô esperando ninguém". Aí olhei no olho mágico e tá ele do lado de fora com duas long necks [cervejas] na mão. Quando abri a porta, ele falou: 'Tem açúcar, vizinho?'. E já deu uma cerveja... 'Já sei o que você quer'. Aí entramos lá e ficamos na maior resenha... Alex Silva, ao Charla Podcast

Fã de samba, Alex Silva disse que acaba se rendendo às festas mais por causa da música, e não tanto pela zoeira.

E eu também gostava de um samba. Não era nem pelo fato da zoeira, mas os caras que ele levava do samba lá no Rio... Eu ia porque eu gostava mesmo do samba, e eu via os caras fazendo música lá na hora

O ex-zagueiro ainda brincou ao ser perguntado se as famosas festas do Ronaldinho eram 'como uma rave'. "12 por 48. Você trabalha 48 e descansa 12", entregou.

Ele não dormia. Ele subia... Aí você pensava: 'Pô, agora acho que o homem vai dormir e eu vou embora'. E aí ele descia: 'Bora, futevôlei'. Coitado do segurança do homem [risos]