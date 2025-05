Lesionados, Cebolinha e Plata estão fora de Central Córdoba x Flamengo

A boa notícia é que exames não constataram lesão em Varela. O lateral direito havia reclamado de dores no pé direito após sofrer um pisão na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo. Ele foi liberado para viajar com a delegação para a Argentina.

O Flamengo embarca hoje, às 15h, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A previsão de chegada em Santiago Del Estero (ARG) é às 18h55 (horário local).

O Rubro-Negro enfrenta o Central Córdoba amanhã, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Madre de Ciudades. O Fla está em terceiro lugar no Grupo C, com quatro pontos, e trata o duelo como uma decisão. Os argentinos lideram com sete pontos e a LDU, do Equador, soma cinco.

Veja o boletim médico do Fla

"EVERTON CEBOLINHA

Após exame de imagem realizado na última segunda-feira (5), constatou-se uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Não há comprometimento do tendão, nem dos músculos na região. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.