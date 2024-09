Rock in Rio e Libertadores: Copacabana vive 'encontro das tribos' na orla

Torcedores de Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Peñarol. Misturados a isso, fãs do cantor Jão aos prantos no aguardo de uma foto com o artista em frente ao hotel mais famoso do Rio de Janeiro. Copacabana viveu, literalmente, uma quarta-feira (18) de "encontro das tribos" numa semana com três jogos da Libertadores e Rock in Rio.

Fãs de todos os lugares

Desde a manhã, fãs da música e do futebol se misturaram em clima pacífico. O maior número de torcedores visitantes, de forma disparada, foi de atleticanos, que tinham compromisso às 19h no Maracanã para enfrentar o Fluminense.

No bairro vizinho, Ipanema, os torcedores do Galo tomaram conta de um dos bares mais famosos da região que fica na orla, fazendo parecer que estavam em Belo Horizonte (MG). Entre os simpatizantes dos clubes do Rio de Janeiro, muitos de outros estados.