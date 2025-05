Flamengo aumenta receita e reforça caixa, mas ainda precisa reduzir dívida

No primeiro trimestre, houve um aumento de receita para o período igual de 2024. A receita fechou em R$ 236 milhões, incluindo o Maracanã. Comparando apenas a receita do clube, foram R$ 208 milhões contra R$ 172 milhões no ano passado.

Houve crescimento de receitas de direitos de televisão, no Carioca, e patrocínio, novo contrato da Pixbet/Flabet, firmado na gestão Landim.

Na margem de lucro, o clube arrecadou os mesmos R$ 21 milhões em bilheteria do Carioca em 2024 e 2025. Mas ficou com R$ 2,1 milhões mais líquido nos cofres.

Também houve aumento de custo, que atingiu R$ 236,9 milhões, um crescimento de mais de R$ 20 milhões. O clube fechou com déficit de R$ 9 milhões, o que é normal no primeiro trimestre, tradicionalmente mais fraco no futebol.

Como o Flamengo priorizou o caixa, conseguiu aumentar em R$ 30 milhões o dinheiro disponível, atingindo R$ 122 milhões. A venda à vista de Fabrício Bruno foi essencial para isso.

E houve redução de investimento. Ainda assim, o clube gastou R$ 99 milhões em contratações. Metade disso foi de novos jogadores, Danilo e Juninho. O restante foi para exercer a compra de Gonzalo Plata e pagar bônus e impostos de reforços anteriores.