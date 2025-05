E o custo-benefício? Colunistas avaliam negócio entre Flamengo e João Félix

Além de praticamente se acertar com Jorginho, do Arsenal, o Flamengo conversa com o atacante João Félix, do Milan. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos e Renato Maurício Prado debateram como as ações do Flamengo no mercado contrariam o que o clube prometeu no início da temporada.

Na opinião dos colunistas, o diretor de futebol do clube, José Boto, não está procurando opções inesperadas para fazer negócio, mas sim jogadores muito conhecidos e caros - como os dois já citados.

Mattos: Jorginho e João Félix são superestrelas