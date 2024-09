Flamengo acelera utilização, reforços agradam e estreiam na Libertadores

Os atuais reforços foram acionados muito mais rápido. Michael já estreou sendo titular mesmo sem reunir as condições ideais para atuar os 90 minutos. Na segunda partida, saiu do banco e se lesionou, mas despontava como favorito a entrar na equipe. Alcaraz chegou a treinar como titular, mas foi acionado após o intervalo contra o Corinthians e expulso na reta final. Gonzalo Plata e Alex Sandro também fizeram o primeiro jogo já iniciando.

Nos casos de Plata e Alex Sandro, os dois vinham de um longo período de inatividade e ganharam as vagas imediatamente. Eles tiveram a Data Fifa para se preparar e trabalhar mais o entrosamento com o time. Na estreia, surpreenderam até a comissão e treinaram na equipe titular na véspera da partida contra o Peñarol. "Foi justamente essa naturalidade que os dois tiveram no desempenho também, assim como a equipe toda. Surpreendente até o desempenho que tiveram na estreia em um clássico. Felizes pelo desempenho, mas triste pelo resultado", disse Tite.

Alcaraz, Plata e Alex Sandro foram inscritos na Libertadores. Eles entram como as três mudanças possíveis do Flamengo nesta fase. Michael acabou se lesionando e só pode ser inscrito em uma eventual semifinal.

As ausências podem abrir brecha no time. Plata vai se "beneficiar" das lesões de Cebolinha e Luiz Araújo. No caso da lateral-esquerda, a boa atuação de Alex Sandro acirra a briga com Ayrton Lucas, que não vive boa fase. Alcaraz é versátil e pode suprir principalmente os constantes problemas físicos de Arrascaeta e De la Cruz.

Estreia e velhos conhecidos da Liberta

Dois dos três reforços já viveram a Libertadores. Apenas Gonzalo Plata será estreante na competição, já que deixou a América do Sul muito cedo e não teve a oportunidade de disputar o torneio pelo Independiente del Valle.