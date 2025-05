'João Félix é o CR7 que não deu certo': Colunistas debatem interesse do Fla

A contratação de João Félix, hoje no Milan, é uma boa para o Flamengo? No UOL News Esporte, os colunistas Renato Maurício Prado, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debateram a questão.

RMP: João Félix é o Cristiano Ronaldo que não deu certo

A questão do João Félix é delírio, porque o salário do cara é astronômico. E outra coisa: o Benfica, que foi o clube de origem dele, já sinalizou que ele de volta. Então, com a concorrência do futebol europeu, acho que essa história do João Félix, no fundo, me parece cortina de fumaça.