Corinthians visita Grêmio para seguir vivo na Copa do Brasil e evitar 1º fiasco de Ramón Díaz

Grêmio e Corinthians vão se encontrar pela terceira vez nos últimos cinco jogos. Os dois retrospectos, no entanto, foram dois empates. Só que no duelo desta quarta-feira não há mais espaço para igualdade. Os dois clubes se encontram no Estádio Couto Pereira (PR), em Curitiba, para decidir quem avança às quartas de final e quem fica pelo caminho na Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

O momento não poderia ser pior para Ramón Díaz. O técnico chegou ao Parque São Jorge no lugar do português António Oliveira para livrar o time do rebaixamento do Brasileirão. Essa meta ainda não foi alcançada, mas a equipe começou a dar pequenos sinais de esperança ao torcedor. Porém, o treinador argentino terá adversidades pela frente na tentativa de evitar o primeiro fracasso no comando do time alvinegro.

O maior problema é no meio campo. Ramón não contará com suas duas principais peças: Raniele, suspenso, e Alex Santana, machucado. O segundo foi titular em todos os jogos desde a sua chegada. O Corinthians divulgou que, após exames, foi detectada uma lesão de grau 3, que deve deixá-lo de fora por 3 meses, no mínimo. Ele sentiu o problema no compromisso com o Juventude, em Itaquera. Breno Bidon, Charles e Ryan surgem como alternativas.

Além dos volantes, também são baixas certas o artilheiro Yuri Alberto, Ruan Oliveira, Maycon e Palacios, todos no departamento médico. Ciente das suas baixas, o técnico treinou bola parada e batidas de pênalti no treinamento antes da viagem a Curitiba, onde o elenco já está concentrado.

Tão importante quanto manter o time vivo na competição eliminatória é reencontrar o caminho das vitórias. Ramón Díaz venceu seus dois primeiros compromissos no comando do Corinthians (sobre Criciúma e Bahia). Porém, já soma quatro compromissos seguidos sem vencer: dois deles contra o clube tricolor gaúcho.

O Grêmio também já viveu melhores dias. Apesar de não estar na zona de rebaixamento do Brasileirão como o Corinthians, a temporada tem sido marcada por mais momentos em baixa do que em alta. Assim como o time paulista, a sobrevivência na Copa do Brasil significa um respiro e incentivo para a sequência da temporada.

O técnico Renato Gaúcho não quer perder, especialmente jogando no Couto Pereira após uma longa busca por um local para mandar o jogo. E, apesar de ter vencido seu último compromisso com o Athletico-PR, os titulares estão descansados por terem sido poupados. O esquema com três zagueiros deve ser adotado para evitar surpresas. Rodrigo Caio, recém-integrado ao elenco, e Diego Costa, recuperado de lesão, também podem pintar no decorrer da partida.

RETROSPECTO

Corinthians e Grêmio já se encontraram seis vezes em partidas decisivas na Copa do Brasil. Na última vez, em 2013, ocorreram dois empates de 0 a 0. Nos pênaltis, melhor para o clube tricolor: 3 a 2. Na semifinal, porém, acabou caindo para o Athletico-PR.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

GRÊMIO - Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Cristaldo, Soteldo e Pavon (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres (Cacá) e Hugo; Ryan, Charles e Breno Bidon; Rodrigo Garro, Romero e Giovane (Wesley). Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Bruno Arleu De Araujo (RJ).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).