McGregor se irrita e ataca compatriota após interação amistosa com time de Khabib

Estrela dos esportes de combate, Conor McGregor coleciona inimizades por onde passa e, agora, um compatriota integra tal grupo. No último sábado (25), em Dubai (EAU), Paul Hughes perdeu para Usman Nurmagomedov na luta principal do evento 'PFL Champions Series 1' e, após o combate, conversou de forma amigável com Khabib Nurmagomedov e com o algoz, ainda no octógono. Como não aprovou a forma como o atleta interagiu com seu desafeto, o ex-campeão do UFC partiu para o ataque.

Em conversa com o time russo, disponibilizada pelo canal do 'YouTube' 'Anatomy Of A Fighter', Hughes tratou de tentar reatar a relação entre Irlanda e Daguestão no MMA, abalada pela guerra entre McGregor e Khabib no UFC, em 2018, declarando, "Eu não sou como esse outro cara (Conor). Eu sou eu mesmo. Não sou como esse outro cara. A mídia tenta fazer com que a gente não se respeite, mas você sabe que sempre tenho respeito". Ao tomar conhecimento da fala do compatriota, 'Notorious', concordou, de forma irônica, e questionou seu laço com a Irlanda, já que o mesmo nasceu na Austrália e cresceu na Irlanda do Norte.

"Muito certo, você não é. Tire essa bandeira de você. Você mal sabe o que é. Babaca lá de cima", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'X', em publicações já deletadas.