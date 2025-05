José Aldo revela que decisão sobre aposentadoria foi tomada antes do UFC 315

O anúncio da aposentadoria de José Aldo pode ter pego parte da comunidade do MMA de surpresa, mas a ideia de pendurar as luvas já vinha passando pela cabeça do lutador brasileiro. Em entrevista ao 'UFC Brasil', o 'Campeão do Povo' revelou que a decisão de encerrar a carreira foi tomada antes de sua participação no UFC 315, no último sábado (10).

Portanto, de acordo com o manauara, o problema com o corte de peso ou a controversa derrota para Aiemann Zahabi no UFC 315 não foram fatores decisivos que o levaram a optar pela aposentadoria. Mais do que uma questão esportiva, Aldo entende que a trajetória como atleta profissional de alto nível precisa ser deixada para trás para que a sua vida pessoal ganhe protagonismo no seu dia a dia.

"Não foi questão de bater o peso. Eu já vinha com isso na mente, estava conversando com o Dedé (Pederneiras), com a Vivianne (esposa), já queria passar para o outro lado. Não é questão de lutar, de peso... Eu treino com geral e todo mundo: 'Caraca, o Aldo está muito bem'. Mas acho que é mais mentalmente, de eu chegar lá dentro - não de saco cheio - mas de ver que eu tenho que passar para o outro lado. Fico me cobrando, sempre me exijo o máximo. Quero curtir a família, ser pai, pegar minha filha na escola, meu filho, é isso que eu quero fazer", contou Aldo.