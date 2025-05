Ankalaev revela oferta para revanche contra Alex Poatan no UFC 317 e dá ultimato ao brasileiro

Mudança de narrativa?

Desde o início da rivalidade entre eles, Ankalaev é visto como uma espécie de 'patinho feio' pela maior parte dos fãs. O russo, ao que parece, tem tentado mudar esta imagem através da construção de uma narrativa de que Poatan estaria 'fugindo' e dificultando o agendamento da revanche entre eles.

Inicialmente, o russo sugeriu que a segunda luta contra Poatan acontecesse em agosto. Posteriormente, o campeão alegou que o striker paulista não havia aceitado a data e ameaçou abandonar a ideia da revanche e fazer sua primeira defesa de título contra outro adversário. Agora, Ankalaev repete a estratégia e coloca o brasileiro contra a parede - talvez em uma tentativa de mudar a narrativa da rivalidade a seu favor.

I was offered to Fight Alex international fight week if the man don't want it let's move on I'm ready for everyone. I dare you.

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) May 11, 2025

