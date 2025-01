Alex Poatan prega gratidão e revela torcida por sucesso de Adesanya no UFC

Em abril de 2023, na Flórida (EUA), Alex Pereira enfrentou Israel Adesanya pela quarta vez nos esportes de combate, na luta que alterou a relação entre eles. No UFC 287, o brasileiro foi nocauteado por 'The Last Stylebender' no segundo round, mas a derrota não intensificou a rivalidade. Pelo contrário, após o duelo, os atletas mais se aproximaram do que propriamente trocaram provocações ou buscaram o quinto confronto. Agora, 'Poatan' foi além e adotou uma postura surpreendente a respeito do nigeriano.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC fez questão de reconhecer a importância que Adesanya teve em sua carreira. Sincero, 'Poatan' afirmou que, sem o nigeriano, não seria possível estar na maior organização de MMA do mundo e revelou sua torcida para o antigo rival vencer suas lutas, como forma de retribuição. E a postura do renomado striker faz sentido.

Vale destacar que Alex venceu o nigeriano duas vezes no kickboxing, se tornando o grande carrasco do mesmo. Além de ter tal status, o brasileiro contou com a ajuda do próprio Adesanya, que limpou o peso-médio (84 kg) do UFC quando era campeão, facilitando assim sua chegada à liga e seu crescimento nela. Portanto, 'Poatan' expressou sua gratidão pelo atleta, mostrando que o respeito imperou entre eles.