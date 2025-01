Fim de ciclo! Veterano Clay Guida se despede do UFC, mas descarta aposentadoria

Depois de quase duas décadas de serviços prestados, chegou ao fim a trajetória de Clay Guida no UFC. Mas, de acordo com o folclórico lutador, que recentemente completou 43 anos, a saída do Ultimate não configura sua aposentadoria dos esportes de combate.

Em seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), 'The Carpenter' - como o veterano é conhecido - se despediu do UFC e agradeceu pela oportunidade de construir uma larga carreira no principal evento de MMA do mundo. Guida, inclusive, reconheceu que sua capacidade técnica como lutador talvez não justificasse os 19 anos de caminhada no Ultimate, mas ressaltou que sempre tentou compensar esta deficiência com muita vontade e trabalho.

"Não há nada que eu goste mais do que pisar dentro do octógono e lutar pelos nossos fãs. Sou realmente grato a Dana White e sua excelente equipe por dar a um garoto com habilidades medianas, mas ética de trabalho acima da média a oportunidade de realizar seus sonhos como um wrestler e lutador de artes marciais mistas", declarou Guida.