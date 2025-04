Luta de Daniel Willycat é cancelada às vésperas do UFC Vegas 105

Lutas canceladas assombram carreira de Willycat

Desde que iniciou sua trajetória no maior evento de MMA do planeta, Daniel Santos convive com uma incômoda sina: o frequente cancelamento de lutas. Ao todo, com a mais recente, foram seis combates cancelados e três disputados no octógono do UFC - um retrospecto que claramente atrapalhou o desenvolvimento da carreira do peso-galo (61 kg) brasileiro. Às vésperas do UFC Vegas 105, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' até admitiu que precisou recorrer a empréstimos para se manter financeiramente em meio a um hiato de desafios.

Quarto imprevisto em dois anos

A última aparição de Daniel no UFC foi há quase dois anos, em junho de 2023. E muito disso se deve a imprevistos como esse às vésperas de cards da empresa. Somente em 2023, Willycat foi obrigado a deixar os eventos do UFC 288 e UFC São Paulo, ambos por conta de lesão. Na temporada seguinte, em 2024, no UFC 308, o peso-galo também se retirou de seu duelo, com razão não revelada. Agora, no UFC Vegas 105, problemas no corte de peso causaram o quarto cancelamento de lutas em que estava envolvido.