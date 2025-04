Pedro Falcão exalta histórico na Nova União e treinos com José Aldo: "Abençoado"

Aos 32 anos de idade e com 20 lutas profissionais de MMA no cartel, Pedro Falcão pode ser considerado um atleta experiente. Mas para hoje figurar no UFC, maior evento da modalidade no mundo, o início de sua caminhada como atleta foi primordial para elevar sua competitividade. Cria da 'Nova União', o peso-galo (61 kg) relembrou a chamada 'época de ouro' da equipe carioca, que coincidiu seus primeiros passos na carreira com o auge de grandes expoentes como José Aldo e Renan Barão, ex-campeões do Ultimate.

Na sua própria análise, 'Pedrinho', como é conhecido, foi abençoado por dividir os tatames e absorver toda a bagagem de seus companheiros de time na época. Não à toa, sob a batuta de Dedé Pederneiras, o brasileiro enfileirou seis vitórias em suas seis primeiras lutas como profissional de MMA. Em tom bem-humorado, Falcão - que entra em ação neste sábado (5), no UFC Vegas 105 -, relembrou que passava por maus bocados durante os treinos, sobretudo nas mãos de José Aldo.

"Eu sou muito abençoado de, no começo da minha caminhada ser todo no auge do MMA ali da Nova União. Estar com o Aldo, o Renan Barão, o Dudu Dantas. Todo o pessoal no auge ali. Treinei muito com eles. Fiz sparring com o Aldo a minha vida inteira. É um cara muito duro, esse cara já me bateu demais (risos). Que honra foi essa experiência que eu tive na minha carreira", exaltou Pedrinho, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.