Gabriel Braga finaliza rival em estreia e avança para a semifinal do torneio da PFL

Na última quinta-feira (3), a PFL desembarcou em Orlando (EUA) para dar o pontapé inicial nos torneios da temporada de 2025. E logo na primeira noite de competição, teve brasileiro brilhando no cage. Atento ao novo formato baseado na disputa 'mata-mata' desde o primeiro combate, Gabriel Braga não deu chances para Frederik Dupras e finalizou o rival ainda no primeiro assalto. Com o triunfo, o peso-pena (66 kg) carioca avançou de fase e já garantiu uma vaga nas semifinais.

No início do confronto, Gabriel sofreu uma ameaça, com Dupras encaixando uma justa guilhotina. O brasileiro, porém, conseguiu se defender, caiu por cima, atacou as costas e encaixou um estrangulamento, obrigando o canadense a dar os 'três tapinhas' em sinal de desistência (veja abaixo ou clique aqui). Vice-campeão em 2023 e semifinalista em 2024, Braga quer, enfim, conquistar o tão almejado título nesta temporada.

"Eu estudei muito o jogo dele, vi que a guilhotina era um ponto forte e treinei muito pra defender. Consegui chegar numa posição boa e finalizei. Meu próximo passo é pegar esse cinturão e levar para minha família. Cheguei esse ano para ser o campeão", projetou o brasileiro, logo após a vitória, ainda no cage.