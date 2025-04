Duelo entre Brandon Royval e Manel Kape é remarcado para o UFC 317

Briga pelo cinturão dos moscas

As especulações sobre o próximo desafiante ao cinturão de Alexandre Pantoja apontavam para nomes como Kape e Kai Kara-France. No entanto, com o duelo entre Royval e o angolano confirmado, o neozelandês parece estar com um pé na porta para ser o próximo desafiante ao título dos moscas. Ainda sem nenhuma definição, o duelo entre o americano e o angolano também pode mexer com a fila dos postulantes ao título de campeão. Quem sair vitorioso pode definir a sequência da divisão.

