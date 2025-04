Gerônimo Mondragon aplica nocaute brutal em evento de boxe sem luvas; veja

No último evento do BKFC (liga de boxe sem luvas), realizado em Dubai, Gerônimo "Mondragon" dos Santos brilhou ao nocautear Aleksei Oleinik com um impressionante cruzado de direita. O combate, que aconteceu nesta sexta-feira, contou com uma tensão crescente, com os dois pesos-pesados mostrando agressividade desde o início.

Aos 44 anos, Gerônimo dos Santos, conhecido por sua experiência e força, não deu chances para o rival russo, três anos mais velho. Também um veterano do MMA e estreante no boxe sem luvas, Aleksei Oleinik sucumbiu com apenas 1m49s no primeiro round. Sem reação após o knockdown, o atleta viu o arbitro encerrar a luta, garantindo a vitória de Mondragon por nocaute técnico.

Esse nocaute, por sinal, colocou o gigante brasileiro de volta aos holofotes, mostrando que ele ainda tem muito a oferecer dentro dos ringues. A performance de Gerônimo foi um claro lembrete de sua habilidade e poder de finalização, ainda mais impressionante considerando a experiência de Oleinik no MMA, que conta com mais de 80 lutas profissionais.