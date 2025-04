Aprendizado e empréstimo! Willycat revela consequências de lutas canceladas no UFC

Desde que iniciou sua trajetória no maior evento de MMA do planeta, Daniel Santos convive com uma incômoda sina: o frequente cancelamento de lutas. Ao todo, foram cinco combates cancelados e três disputados no octógono do UFC - um retrospecto que claramente atrapalhou o desenvolvimento da carreira do peso-galo (61 kg) brasileiro. Agora, às vésperas de seu retorno após um longo hiato provocado por mais dois compromissos não cumpridos, 'Willycat' reflete sobre as consequências da situação vivida por ele nos últimos anos.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Daniel Willycat abriu o jogo e revelou o quanto as oportunidades perdidas pelos diversos cancelamentos de lutas no UFC impactaram na sua vida - pessoal e profissional. Inclusive, consciente que parte do problema foi causado por erros cometidos por ele próprio, o atleta mineiro ressaltou que usou as experiências negativas para tirar aprendizados importantes para a continuidade de sua carreira.

"Infelizmente, a gente já está experiente. Faz parte do esporte, lesão faz parte do que a gente faz, é um esporte muito agressivo, é um esporte de muita contundência, de muito contato. O que a gente pode fazer é evitar, programando melhor os treinos, a carga de treinos, a intensidade que você entrega conforme vai chegando próximo à luta. Estou aprendendo, serviu para aprender. Aprendi muito com as minhas lesões, aprendi muito com o que passou", afirmou Daniel, que encara Davey Grant no UFC Vegas 105, neste sábado (5).