Joanderson Tubarão vence a balança e lidera quinteto brasileiro na pesagem do UFC

Com um semblante tranquilo, 'Tubarão' cravou 66,2 kg na balança. Seu adversário, Pat Sabatini surgiu cerca de 300 gramas mais leve do que o brasileiro, com a marca de 65,9 kg. Quem trouxe mais emoção para a cerimônia foi Pedro Falcão. Isso porque o atleta da 'Nova União' precisou se despir e usar o biombo para cravar o limite da categoria: 61,6 kg. Seu rival, Victor Henry, despontou 200 gramas mais leve.

Já o trio de mulheres também venceu a guerra contra a balança. Primeira brasileira a subir no palco, Dione Barbosa cravou 57,1 kg, cerca de 200 gramas mais pesada que sua oponente Diana Belbita. Logo em seguida, Istela Nunes atingiu a marca de 52,1 kg, confirmando seu confronto contra Loma Lookboonmee, que aferiu o mesmo peso. Por fim, Talita Alencar surgiu até abaixo do limite da categoria, com 52,1 kg. Sua rival, Vanessa Demopoulos, despontou 500 gramas mais pesada que a especialista em jiu-jitsu.

Luta principal

O 'main event' do UFC Vegas 105 também foi confirmado. Um dos protagonistas envolvidos na disputa, Josh Emmett foi o primeiro atleta a subir no palco para atingir a marca de 66,2 kg. Mais próximo do fim da cerimônia, Lerone Murphy surgiu cerca de 300 gramas mais leve que seu rival, com 65,9 kg. O confronto representa um verdadeiro duelo de gerações entre dois atletas ranqueados no top 10 da divisão dos pesos-penas.