Com foco na trocação, Talita Alencar promete 'versão 2.0' no UFC Vegas 105

A brasileira Talita Alencar fará seu retorno ao octógono neste sábado (5), no UFC Vegas 105, para enfrentar Vanessa Demopoulos. Nos tatames, a maranhense detém um vasto currículo, sendo, dentre outras conquistas, campeã mundial de jiu-jitsu na faixa-preta, com e sem quimono. Agora, disposta a se adpatar e evoluir cada vez mais no MMA profissional, a peso-palha (52 kg) quer mostrar que seu potencial vai além da arte suave. Com um enfoque específico na trocação, 'Problem Child', como é conhecida, pretende apresentar uma nova versão para o grande público.

Talita, que chegou ao Ultimate via 'Contender Series', não compete desde agosto de 2024, quando acabou derrotada pela compatriota Stephanie 'Rondinha'. Mas o tempo de inatividade não parece incomodar a brasileira, pelo contrário. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a faixa-preta de jiu-jitsu revelou que aproveitou o período para, justamente, lapidar seu striking. E, para auxiliá-la nesta missão, Alencar contou com a ajuda de um novo treinador, especialista no departamento.

"Vocês vão ver uma grande diferença, na verdade. É sempre uma melhora. Principalmente na área do striking, que é o que eu tenho que melhorar sempre. Mas estou com um time novo, com o Renato Rasta, que é sinistro. É o treinador da Ariane Lipski da Silva, que, hoje em dia, você pode ver no currículo dela que ela tem um striking extraordinário treinando com ele. Vai ter muita surpresa para essa luta. Vai ser outra Talita", disse a brasileira.