Saiba como assistir o UFC Vegas 105, card com cinco brasileiros em ação

Os fãs brasileiros de MMA terão um sábado (5) para comemorar. O 'Esquadrão Brasileiro' vai entrar em ação no UFC Vegas 105 com cinco representantes em busca da vitória, além da luta principal realizada entre o ex-desafiante ao cinturão interino dos penas (66 kg) Josh Emmett e Lerone Murphy - invicto no MMA profissional com 15 vitórias em 16 lutas. O evento, que tem 12 lutas programadas, contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Um dos principais destaques é Joanderson Brito, que enfrenta o americano Pat Sabatini, sendo o 'co-main event' da noite. O brazuca, contratado via 'Contender Series', vinha em ascensão na organização com cinco vitórias consecutivas, mas, em sua última luta, acabou derrotado pelo francês William Gomis. Mesmo com o resultado negativo, seu cartel robusto no UFC - tendo apenas duas derrotas em sete embates - lhe rendeu uma posição de destaque e a chance de retomar o caminho das conquistas.

Card preliminar

O card do UFC Vegas 105 está repleto de outros brasileiros. Talita Alencar terá o embate contra Vanessa Demopoulos. Pedro Falcão terá pela frente o confronto contra Victor Henry. Istela Nunes, que após quatro lutas ainda não venceu na organização, enfrentará Loma Lookboonmee em busca de redenção. Já Dione Barbosa vai lutar contra a romena Diana Belbita.