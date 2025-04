Cormier questiona candidatura presidencial de McGregor: "O povo da Irlanda não gosta dele"

Maior estrela que o MMA já produziu, Conor McGregor divide opiniões por onde passa. E o mais recente tema atrelado ao seu nome segue a mesma tendência. Após anunciar sua candidatura à presidência da Irlanda, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC recebeu 'feedbacks' distintos. Se por um lado, Chael Sonnen apoiou a aventura e indicou que votaria no astro do Ultimate, do outro, Daniel Cormier tem suas dúvidas se a carreira política de 'Notorious' será tão bem-sucedida quanto o próprio almeja.

Em recente edição do programa 'Good Guy/Bad Guy', da 'ESPN' americana, o ex-lutador e atual comentarista questionou o potencial político de McGregor, visto que sequer em seu próprio país o irlandês é unanimidade. Vale ressaltar que Conor teve sua imagem e reputação bastante manchadas recentemente, ao ser condenado por cometer agressão sexual. Como foi julgado na esfera civil, 'Notorious' não foi preso, mesmo sendo declarado culpado da acusação sofrida. Como consequência disso, porém, o atleta do UFC foi alvo de vários boicotes comerciais, em esfera nacional e internacional.

"O Conor McGregor de 15, 17, 16, o que fez oito rounds com Floyd Mayweather, aquele Conor McGregor estava com pressa de atingir grandeza. Se isso sumiu, acabou. Fim da linha. Mas ser político, ele quer ser um político. Caramba, acho que as pessoas na Irlanda sequer gostam dele. Todos com quem falo dizem: 'Não suporto esse cara'. Mas acho que ele sente que tem o apoio necessário para migrar para a política. É um pouco ridículo. Desse ângulo político, é um pouco ridículo. Mas vamos ver o que acontece", opinou 'DC'.