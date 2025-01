Ailín Pérez explica confusão com Tracy Cortez e provoca: "Insegurança e inveja"

"Primeiro nos encontramos quando ela estava chegando (no hotel), isso foi na terça-feira. Encontrei com ela e fui dar a mão para cumprimentá-la. Eu não sabia que ela estava muito louca comigo. E ela me viu em um estado muito bonito, muito bem, emagrecendo, batendo o peso, muito esplêndida, com muitos fãs. E ela não gostou. A segunda vez que eu esbarrei com ela, no elevador, ela queria me bater. Ela entrou no elevador e eu comecei a falar para as pessoas que saísse do elevador, que eu tinha uma luta no sábado e não queria lutar ali com ela - o mesmo que me fez Joselyne Edwards. A terceira vez que a vi, ela estava treinando e eu estava saindo da sauna. Ela me viu passar com meu time e ela avançou em mim, foi aí que comecei a gravar", contou Ailín.

O terceiro encontro, por sinal, foi capturado em vídeo e divulgado pela própria peso-galo (61 kg) argentina. Diante da clara tentativa de intimidação feita por Cortez, e com a experiência de já ter sido atacada por um de seus desafetos às vésperas de um combate no UFC, Pérez manteve a calma e não revidou as provocações da americana de ascendência mexicana - postura que, em sua opinião, serviu para irritar ainda mais sua rival.

"Eu chamei o elevador e ela estava atrás de mim, e falava, falava comigo, e eu falava: 'mande' (gíria mexicana similar a 'como é?'). E ela seguia insistindo. Eu falei: 'Tracy, eu estou focada na minha luta, vou lutar, depois nos falamos, depois lutamos, o que você quiser fazer, nós fazemos, mas depois da minha luta'. E isso que a deixou com muita raiva, por não conseguir minha atenção, que eu ganhei minha luta", debochou a argentina.

Quarto encontro e 'expulsão' do hotel

Ao que parece, as 'enquadradas' de Tracy Cortez não se restringiram ao pré-luta. Depois da vitória de Ailín Pérez sobre Karol Rosa no UFC 311, a americana também teria tentado resolver pessoalmente suas desavenças com a argentina, que, então, chamou a equipe de segurança da organização presidida por Dana White e teria conseguido, até mesmo, 'expulsar' seu desafeto do hotel onde estava hospedada em Los Angeles.

"Depois da minha luta, ela apareceu de novo, me seguiu na (coletiva de) imprensa. Eu tive que ligar para a segurança do UFC porque eu não podia andar de boa, ela queria brigar, queria me machucar. O (encontro) número quatro foi no dia da luta. E depois (da luta), voltando da arena, eu falei para o UFC que não queria a Tracy Cortez no hotel porque era o meu momento de estar com os fãs, e a retiraram do hotel, deixou o hotel. A tiraram porque eu falei que a queria fora", relatou.