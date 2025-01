Dana White despista sobre possível contratação de Patrício Pitbull para o UFC

Recentemente, Patrício Freire conseguiu sua tão sonhada liberação de contrato da PFL e, livre no mercado, passou a fazer uma campanha para ser lutador do Ultimate. Presente na coletiva de imprensa pós-UFC 311, evento realizado no último sábado (18), na Califórnia (EUA), Dana White abordou o tema e indicou que o brasileiro terá que esperar um pouco mais para obter a resposta da maior organização de MMA do mundo.

Questionado por um jornalista se o UFC teria interesse na contratação de 'Pitbull', o presidente da companhia informou que o assunto ainda precisa ser debatido internamente com os demais dirigentes. Ao menos, Dana, apesar do mistério, não fechou as portas de sua organização para o brasileiro.

Sem lutar desde março, Patrício busca recuperar o tempo perdido no MMA. Tanto que o ex-campeão do peso-pena (66 kg) do Bellator, por meio de suas redes sociais, já se colocou à disposição do UFC para enfrentar Alexander Volkanovski, Diego Lopes, Ilia Topuria e até enviou um 'Oi' para o presidente da empresa. Contudo, Dana tratou de frear a empolgação do veterano.