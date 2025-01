Raoni Barcelos aponta hype como ponto fraco de rival no UFC 311

Com mais de seis anos de serviços prestados no maior evento de MMA do mundo, Raoni Barcelos colocará toda sua experiência à prova contra uma das maiores promessas do peso-galo (61 kg) nos últimos tempos. Neste sábado (18), o brasileiro medirá forças com o jovem Payton Talbott, no card do UFC 311. O invicto lutador americano, de 26 anos, chega para o combate cercado de expectativa e apontado como grande favorito - nada que abale a confiança do veterano atleta carioca, de 37 anos.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Raoni Barcelos apontou o 'hype' criado em torno de Talbott como um potencial fator que possa prejudicar o americano. Isso porque o brasileiro vê seu oponente excessivamente tranquilo e confiante para o confronto entre os dois neste sábado - um erro pelo qual o carioca pretende fazer seu rival pagar caro.

E o veterano pode falar sobre esse assunto com conhecimento de causa, justamente por ter vivido algo semelhante. Ao ingressar no Ultimate, Raoni chegou a ser apontado como o futuro da divisão por boa parte da comunidade do MMA. Hoje, já calejado por ver os elogios sumirem depois de alguns tropeços, o lutador brasileiro sabe que tudo se resolve dentro do octógono e não nas previsões.