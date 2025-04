Saiba como assistir o UFC Kansas City, card liderado por Carlos Prates vs Ian Garry

Depois de promover a edição 314 na Flórida (EUA), o Ultimate desembarca no Missouri, neste sábado (26), para realizar o terceiro evento no estado norte-americano na história. Com um duelo entre Carlos Prates e Ian Machado Garry como atração principal, o UFC Kansas City contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Uma das grandes sensações da divisão dos meio-médios (77 kg), o brasileiro Carlos Prates chega para seu segundo 'main event' na organização embalado por quatro vitórias por nocaute consecutivas. Um novo triunfo, desta vez sobre o promissor irlandês Ian Garry, pode alçar o atleta da equipe 'Fighting Nerds' - atual 13º colocado no ranking da categoria - para o topo da lista, próximo inclusive de um 'title shot'.

Por sua vez, Ian Machado Garry chega para o confronto contra o brasileiro com o objetivo de retornar à coluna das vitórias. Tido como uma das maiores promessas da categoria, o irlandês 'brazuca' sofreu o primeiro baque de sua carreira na última rodada, ao ser superado por Shavkat Rakhmonov, em dezembro do ano passado. Agora, 'The Future' - como o representante da 'Chute Boxe Diego Lima' é conhecido - tentará impedir a ascensão do seu concorrente sul-americano e defender sua 7ª colocação no ranking até 77 kg da franquia.