Matar ou morrer! Prates e Garry protagonizam encarada intensa antes do UFC Kansas City

Depois de muitas provocações públicas e 'tretas' nos bastidores, Carlos Prates e Ian Machado Garry estão finalmente prontos para medirem forças no octógono mais famoso do mundo. Na tarde desta sexta-feira (25), os rivais do meio-médio (77 kg) ficaram frente a frente pela última vez antes do confronto no 'main event' do UFC Kansas City, que acontece neste sábado, e, como era de se esperar, aumentaram ainda mais o clima de rivalidade entre eles.

Estrelas do UFC Kansas City, Prates e Garry protagonizaram uma intensa e barulhenta encarada, que contou inclusive com uma troca de farpas ao vivo. E se o público de sábado repetir o mesmo comportamento da pesagem cerimonial, o brasileiro - bastante aplaudido nesta sexta-feira - contará com o apoio maciço dos fãs, enquanto o irlandês - vaiado ao ser apresentado no palco - deve lutar com a torcida contra.

"Hora do show, chega de conversa. Pronto para morrer? Matar é fácil, mas você está pronto para morrer? Eu estou pronto para morrer. Você está pronto para morrer? Se você está pronto para morrer, você está pronto para qualquer coisa", disparou Carlos, misturando inglês e português.