Exemplo! UFC anuncia Charles do Bronx como vencedor de prêmio comunitário

Além de um grande competidor dentro do octógono, Charles Oliveira também é um grande exemplo fora dele. Neste sábado (26), durante a transmissão oficial do UFC Kansas City, o brasileiro teve seu lado humano devidamente reconhecido. Afinal de contas, 'Do Bronx' foi nomeado como o grande vencedor do prêmio 'Forrest Griffin Community Award' na temporada 2025.

A honraria, que premia um membro da comunidade do Ultimate pelo seu trabalho voluntário de caridade, será entregue ao brasileiro no próximo dia 26 de junho, em Las Vegas (EUA), durante a cerimônia do Hall da Fama do UFC deste ano. Além do troféu em si, Charles do Bronx receberá 25 mil dólares (cerca de R$ 142 mil) - quantia que será doada para uma instituição de caridade de sua preferência.

Após o anúncio oficial durante a transmissão do UFC Kansas City, o Ultimate formalizou a homenagem em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Do Bronx foi exaltado pelo seu trabalho no 'Instituto Charles Do Bronx', que, desde 2012, ajuda jovens em situação de vulnerabilidade social com auxílio educacional e esportivo. De origem humilde, o ex-campeão peso-leve (70 kg) utiliza seu papel de destaque para impactar positivamente na vida de crianças e adolescentes de sua região.