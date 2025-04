Carlos Prates projeta furada de fila por title shot após UFC Kansas City

Neste sábado (26), Carlos Prates subirá no octógono do UFC Kansas City para medir forças com Ian Machado Garry, em seu segundo 'main event' consecutivo na organização. Embalado após conquistar quatro vitórias por nocaute seguidas nas suas primeiras apresentações no Ultimate, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' acredita que um novo triunfo, desta vez sobre o prospecto irlandês, pode ajudá-lo a cortar caminho rumo ao topo da divisão dos meio-médios (77 kg) da liga.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Carlos Prates analisou o momento vivido por ele desde sua estreia no UFC, em fevereiro do ano passado, e projetou uma possível 'furada de fila' na corrida por uma disputa de título na categoria que atualmente é comandada pelo campeão Belal Muhammad. Para isso, o brasileiro - número 13 no ranking até 77 kg do Ultimate - entende que precisa mais que vencer Ian Garry neste sábado, mas também convencer.

"Depende da forma que eu vencer ele (Garry). Se for uma luta que eu vença nos cinco rounds, eu acho que ainda teria que fazer mais uma luta - talvez com o Sean Brady, Leon Edwards ou o perdedor de Jack Della Maddalena e Belal Muhammad - para conseguir o 'title shot'. Mas se eu chegar lá e nocautear ele no terceiro round, segundo round, acredito que eu teria que ser o próximo. Acho errado 'cortar a fila' do Shavkat (Rakhmonov)? Acho errado! Mas são business (negócios) e, no fundo, eu acho que venderia mais que ele em uma luta contra o Belal Muhammad", analisou Prates.