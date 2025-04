Irreconhecível, Michel Pereira faz luta morna e perde segunda seguida no UFC

Um dos lutadores mais empolgantes do atual plantel do Ultimate, Michel Pereira carrega a alcunha de showman dentro da organização. Mas neste sábado, no card principal do UFC Kansas City, o brasileiro não fez jus à fama. Muito pelo contrário. Irreconhecível dentro do octógono, o Paraense Voador fez uma luta morna e foi amplamente dominado por Abus Magomedov, sendo superado na decisão unânime dos juízes.

A noite pouco inspirada custou a segunda derrota consecutiva para Michel no UFC. Com o resultado, o brasileiro, atual número 14 dos pesos-médios (84 kg), tem seu lugar no ranking da categoria ameaçado. Magomedov, por sua vez, tende a herdar a posição do Paraense Voador na próxima atualização, se aproximando de vez do pelotão de elite da divisão.

A luta

O minuto inicial de confronto foi de bastante estudo de ambas as partes. O primeiro golpe de perigo foi desferido por Magomedov, com um overhand de direita no rosto de Michel. O brasileiro balançou ao ser atingido na sequência por um cruzado do oponente. Atento ao bom momento, o russo aproveitou para encurtar a distância e colocar Pereira para baixo. Na transição, Abus atacou as costas de Pereira, que defendeu bem a posição e se reergueu. Em pé, porém, o Paraense Voador pouco produziu, sem oferecer perigo para o adversário.