Amorim finaliza Polyana Viana em duelo de brasileiras no UFC Kansas City

Em ótima fase dentro do Ultimate, Jaqueline Amorim chegou para o UFC Kansas City deste sábado com um objetivo em mente: emplacar a quarta vitória seguida e se aproximar do ranking das pesos-palhas (52 kg), e a missão foi cumprida com sucesso. Diante da compatriota Polyana Viana, a manauara não deu brechas e, com um show de jiu-jitsu, finalizou a adversária via mata-leão no segundo round.

Especialista na luta agarrada, Jaqueline controlou as ações do duelo no solo. Após um primeiro assalto dominante, a brasileira conseguiu avançar posições e atacar o pescoço de Polyana, que amargou a terceira derrota seguida e viu sua situação se complicar. Amorim, por sua vez, aproveitou os holofotes para pedir um desafio ainda maior para a próxima rodada.

"Primeiramente, quero dizer obrigado ao meu guardião Jesus Cristo. Toda vez que entro aqui é para terminar a luta, não para vencer por decisão. Dana, Hunter, acho que mereço uma top 15 agora. Quero estar no ranking, quero lutar contra as melhores", declarou a manauara, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido no UFC Kansas City.