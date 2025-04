Transmissão ao vivo do UFC Kansas City: veja horários das lutas e onde assistir

Ian Machado Garry e Carlos Prates duelam na noite de hoje na luta principal do UFC Kansas City. O card principal começa a partir das 22h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Carlos Prates enfrentará um novo desafio no UFC 314 após a saída de Geoff Neal, seu adversário original, por lesão. O brasileiro fará sua segunda luta como duelo principal.