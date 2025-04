Entenda como rivalidade de Carlos Prates e Ian Garry inflamou a luta principal do UFC Kansas

Neste sábado (26), o card do UFC Kansas City será liderado por um confronto entre dois dos maiores prospectos da divisão dos meio-médios (77 kg): Carlos Prates e Ian Machado Garry. O duelo por si só, do ponto de vista esportivo, já atraía uma atenção considerável de fãs e imprensa, até por servir como a luta principal do show. Entretanto, a rivalidade construída entre o brasileiro e o irlandês não só inflamou a disputa, mas também elevou a magnitude e importância do combate. Entenda todos os detalhes que culminaram na 'treta' entre os protagonistas do evento.

A princípio, a rixa foi iniciada justamente após o casamento do embate. Bem ao seu estilo provocador, Ian Garry foi o primeiro a colocar o fator 'trash talk' na equação. Disposto a tirar Prates do sério, o irlandês resgatou um vídeo de uma derrota antiga de seu adversário e compartilhou com o mundo. No registro, 'The Future' questionou o espírito de lutador do brasileiro que, por sua vez, prometeu responder dentro do octógono com um nocaute.

Duelo de 'brazucas'?

A alfinetada utilizando uma antiga derrota foi só o primeiro de alguns ataques de Ian direcionados a Carlos. Posteriormente, o atleta europeu declarou que se considera superior ao oponente em todas as áreas do MMA - inclusive a trocação, especialidade de Prates. Não satisfeito, o irlandês usou seu forte vínculo com o Brasil para novamente esquentar a rivalidade, alegando ser "mais brasileiro" do que o striker de Taubaté (SP).