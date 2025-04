Cinturão BMF! Dustin Poirier faz luta de despedida contra Max Holloway no UFC 318

No dia 19 de julho, Dustin Poirier entrará em ação pela 41ª e última vez em sua carreira como lutador profissional de MMA. Após construir uma trajetória vitoriosa na modalidade, o veterano de 36 anos acertou os detalhes de sua despedida. E o adeus será em grande estilo. Afinal de contas, 'The Diamond' fará uma trilogia contra o velho conhecido Max Holloway pelo cinturão 'BMF' (atleta mais durão) do Ultimate. O confronto entre dois dos competidores mais populares da liga servirá como a luta principal do UFC 318, em Louisiana (EUA).

Nascido e criado no estado americano, Poirier iniciou e terá a oportunidade de encerrar sua carreira em Louisiana. Na mais recente edição do programa esportivo 'The Pat McAfee Show', o ex-campeão interino dos pesos-leves (70 kg) agradeceu ao Ultimate pela circunstância especial montada para sua despedida. Respeitoso, Dustin também elogiou Holloway, seu último parceiro de dança no octógono mais famoso do mundo.

"Será a minha luta final. Vou pendurar minhas luvas em Louisiana, onde tudo começou para mim. Toda a jornada começou lá. Me sinto honrado que o UFC embarcou nessa e o estado de Louisiana também, para fazer isso tudo acontecer. Dia 19 de julho eu e Max Holloway lutaremos. Cinco rounds, luta principal de 'PPV' pelo título 'BMF'. Não há um cara melhor que eu poderia imaginar para a minha luta de aposentadoria. Ele é uma lenda, ex-campeão, atual campeão BMF. Faremos uma nova guerra", informou 'The Diamond'.