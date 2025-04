UFC: Sergipano é nocauteado por russo na abertura do card principal

Neste sábado, no UFC Kansas City, André Muniz colocou um ponto final em um hiato na carreira que já durava 16 meses. Seu retorno ao octógono mais famoso do mundo, porém, não saiu conforme o brasileiro planejava. Na luta de abertura do card principal do show, Sergipano não foi páreo para Ikram Aliskerov e acabou nocauteado ainda no primeiro round do confronto.

Com o tropeço, Sergipano se afasta de vez da briga por uma vaga no ranking dos pesos-médios (84 kg). Agora são três derrotas nas últimas quatro apresentações do brasileiro no UFC. Aliskerov, por sua vez, vive o exato oposto. Com o triunfo sobre André, o wrestler russo agora acumula três resultados positivos em seus quatro confrontos disputados até então na liga presidida por Dana White.

A luta

Após segundos de estudo, os atletas trocaram chutes na panturrilha no centro do octógono. Marchando para frente, Aliskerov tentou pressionar Sergipano contra a grade. Atento, o brasileiro desferiu um chute rodado na linha de cintura para afastar o rival. Na curta distância, o russo passou a conectar boas sequências de boxe. Em resposta, André buscou a queda, mas viu Ikram defender a investida no "single leg". Na reta final, Aliskerov conectou um belo cruzado de esquerda e derrubou Sergipano. Por cima, o russo obrigou o árbitro a interromper o confronto castigando o brasileiro no "ground and pound" (golpes no chão).