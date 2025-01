Após estreia vitoriosa, Marco Túlio promete deixar o nome na história do UFC

Dever de casa bem feito

O triunfo logo em sua primeira experiência no maior evento de MMA do planeta pode ser creditado à preparação feita pelo lutador brasileiro junto à sua equipe, a 'Chute Boxe Diego Lima'. Pelo menos é o que garante Matuto. De acordo com ele, o estudo de seu oponente e a estratégia traçada para vencê-lo foram fundamentais para que a vitória viesse em sua estreia no UFC.

"Por incrível que pareça, eu estou em um flow tão bom desde a minha última luta no Contender (Series) que parece estar acontecendo tudo tão natural, que dessa vez não me bateu adrenalina, não me deu nervosismo... Simplesmente treinei bastante, acreditei no trabalho e as coisas foram acontecendo. Estudei bastante (o Potieria), tudo que ele fez eu imaginava que ele ia fazer mesmo, então consegui trabalhar muito em cima dele. O dever de casa foi feito. A gente só veio e colocou em prática", contou.

Aos 30 anos de idade, Marco Túlio chega ao Ultimate credenciado como uma das grandes apostas para o futuro da divisão dos médios, que já conta com um bom contingente de atletas do Brasil buscando o topo da categoria. A capacidade de encerrar suas lutas com triunfos pela via rápida, como pode ser comprovado pelo seu cartel, que atualmente possui 13 vitórias - dez delas por nocaute ou finalização - e apenas uma derrota, pode ser um diferencial de Matuto nesta empreitada.