Mackenzie Dern e César Almeida levam bônus de R$ 305 mil no UFC Vegas 101

Luta da Noite

Além dos brasileiros, outros dois atletas foram premiados ao final do UFC Vegas 101. Responsáveis pela 'Luta da Noite' do evento, Roman Kopylov e Chris Curtis também embolsaram 50 mil dólares cada um. O duelo entre os pesos-médios foi decidido apenas nos segundos finais do equilibrado confronto, com um nocaute técnico em favor do atleta russo.

Confira os resultados do UFC Vegas 101

Mackenzie Dern venceu Amanda Ribas por finalização;

Santiago Ponzinibbio venceu Carlston Harris por nocaute técnico;

César Almeida venceu Abdul Razak Alhassan por nocaute;

Roman Kopylov venceu Chris Curtis por nocaute técnico;

Christian Rodriguez venceu Austin Bashi por decisão unânime dos juízes;

Punahele Soriano venceu Uros Medic por nocaute;

Felipe Bunes venceu Jose Johnson por finalização;

Marco Túlio venceu Ihor Potieria por nocaute técnico;

Thiago Moisés venceu Trey Ogden por decisão unânime dos juízes;

Jacobe Smith venceu Preston Parsons por nocaute;

Ernesta Kareckaite venceu Nicolle Caliari por decisão dividida dos juízes;

Bruno Lopes venceu Magomed Gadzhiyasulov por decisão unânime dos juízes;

Fatima Kline venceu Viktoriia Dudakova por nocaute técnico;

Nurullo Aliev venceu Joe Solecki por decisão unânime dos juízes.

What a way to start 2025 ??@MackenzieDern & Cesar Almeida are taking home the #UFCVegas101 POTN bonuses! pic.twitter.com/abXIiaX9YZ

- UFC (@ufc) January 12, 2025