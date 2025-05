Jack Della Maddalena esbanja confiança para superluta com Makhachev: "Posso nocauteá-lo"

No último sábado (10), na luta principal do UFC 315, Jack Della Maddalena desbancou Belal Muhammad e conquistou o cinturão dos meio-médios (77 kg). E poucos dias após travar uma batalha de 25 minutos em Montreal (CAN), o australiano já faz planos para a próxima rodada. Mais especificamente, o recém-empossado campeão analisa como seria um confronto diante de Islam Makhachev, já confirmado por Dana White como seu próximo adversário na organização.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Maddalena minimizou uma possível desvantagem física do wrestler russo, que subirá para os meio-médios após reinar soberano entre os pesos-leves (70 kg). Em contrapartida, direto ao ponto, o australiano, especialista em boxe, opinou que Makhachev terá problemas ao enfrentá-lo no setor da trocação, ao ponto de projetar, inclusive, um triunfo via nocaute diante do pupilo de Khabib Nurmagomedov.

"Tenho certeza que as pessoas vão apenas presumir que o Islam vai me derrubar e me finalizar bem rápido. Ele me parece um cara grande, acho que vai se dar bem (nos meio-médios). Mas acho que posso nocauteá-lo. Não acho que o Islam seja um striker muito bom. Acredito que posso conectar muitos golpes e acabar com ele. E quanto às quedas, se eu for derrubado, acredito que consigo me levantar novamente", projetou o campeão até 77 kg do UFC.