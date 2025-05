Segundo acreano do UFC, Matheus Camilo relembra passado como limpador de carros

Acre e sua representatividade

Quando entrar em ação diante de Gabriel Green no UFC Vegas 106, Matheus se tornará oficialmente o segundo acreano da história a competir no octógono mais famoso do mundo - seguindo os passos do pioneiro Francimar Bodão, que integrou a companhia entre 2013 e 2018. Em tom bem-humorado, Camilo revelou o segredo da genética dos atletas do Acre e destacou a importância de carregar a bandeira de sua região em um grande palco do esporte.

"Sou acreano e me mudei para o Rio de Janeiro, onde aprendi quase tudo com o mestre Dedé, tive a oportunidade de treinar com o Aldo e toda a galera. Agora moro em Las Vegas e treino na 'Xtreme Couture', sou muito grato a todos os atletas de lá. Sou o segundo atleta (acreano do UFC). Mas no momento, só tem eu. Espero (apoio) do Governo. Mas luto mais pelo meu povo, pelo povo acreano. Isso é o que mais importa para mim. Açaí com farinha (é o segredo do Acre). Açaí, tambaqui, esse é o segredo (risos). O açaí de verdade, que sai direto da fonte", destacou Camilo.

Profissional desde 2019, Matheus é dono de um currículo de nove vitórias e duas derrotas no MMA. Oito anos mais experiente que o brasileiro, Green, seu adversário neste sábado, por sua vez, ostenta um cartel com 11 triunfos e cinco reveses.

