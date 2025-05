Rodolfo Bellato promete versão mais equilibrada no UFC Vegas 106: "Dosar a agressividade"

Desde sua estreia no principal evento de MMA do planeta, Rodolfo Bellato se notabilizou pela receptividade à trocação franca de golpes com seus adversários. Porém, ao que tudo indica, esta característica não deve mais fazer parte do jogo do lutador brasileiro. Pelo menos é o que antecipa o meio-pesado (93 kg), que entrará em ação novamente neste sábado (17), no UFC Vegas 106, para medir forças com Paul Craig.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Rodolfo revelou que pretende mudar - ainda que de forma sutil - seu estilo de luta a partir da sua participação no UFC Vegas 106. Isso porque o próprio atleta tupiniquim entende que tem sofrido desnecessariamente dentro do octógono em seus últimos confrontos.

Vale lembrar que, na sua primeira apresentação no Ultimate, Bellato superou Ihor Potieria por nocaute técnico, depois de passar por maus bocados diante do ucraniano. Já no seu segundo compromisso pela liga, 'Trator' - como o brasileiro é conhecido - teve que correr atrás do placar após perder o primeiro round contra Jimmy Crute de forma contundente, por triplo 10 a 8 nas papeletas dos jurados, e conseguiu arrancar um empate na decisão majoritária dos juízes.