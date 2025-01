UFC Vegas 101: César Almeida aplica nocaute devastador à la Alex Poatan

Antigo rival de Alex Pereira na época em que ambos competiam no kickboxing, César Almeida se tornou um eventual parceiro de treinos do campeão meio-pesado (93 kg) do UFC hoje em dia. E a influência desses treinamentos pôde ser vista neste sábado (11), no octógono do UFC Vegas 101, com o nocaute devastador aplicado por 'Cesinha' sobre o ganês Abdul Razak Alhassan, no melhor estilo 'Poatan'.

Depois de quase ser nocauteado pelos potentes golpes do lutador africano ainda no primeiro round, Cesinha mostrou que também possui mãos poderosas e levou Alhassan à lona com um cruzado de esquerda à la Alex Poatan. O ganês, que já caiu 'apagado', demorou alguns minutos para recobrar a consciência, gerando bastante preocupação em quem acompanhava a luta.

Com o resultado, o striker paulista conquistou seu segundo triunfo consecutivo no Ultimate. No total, o ex-kickboxer, de 36 anos, soma três vitórias e apenas um revés no octógono mais famoso do mundo, e passa a sonhar com uma vaga no ranking peso-médio da organização.