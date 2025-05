Escolhas e renúncias! Durinho revela que abdicou de projetos para focar apenas no UFC

Com mais de 1 milhão de seguidores somente no Instagram ex-desafiante ao cinturão do Ultimate, carismático e com uma base de fãs consolidada no Brasil e EUA, Gilbert Burns se tornou um alvo natural para cumprir compromissos comerciais e se envolver em patrocínios e projetos que fogem ao mundo dos esportes de combate. Mas curiosamente, o brasileiro pode ter virado refém do próprio sucesso, visto que percebeu que tais demandas, por mais que atrativas do ponto de vista financeiro, estavam prejudicando seu foco primário: sua família e carreira. Atento a tal dinâmica, 'Durinho' explicou que fez os ajustes e cortes necessários em sua rotina para, neste sábado (17), na luta principal do UFC Vegas 106, estar preocupado somente em dar seu 100% dentro do octógono.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o especialista em jiu-jitsu revelou que já não faz parte de uma empresa de suplementação, do qual era um dos sócios. Além disso, Durinho freou, mesmo que momentaneamente, a produção de conteúdo em seu canal no Youtube, assim como no podcast 'Show me the Money', em parceria com o brasileiro Renato 'Moicano'. Por fim, Gilbert diminuiu sua frequência de viagens comerciais, aparições e compromissos com patrocinadores para estar com a mente direcionada apenas para seu próximo adversário: Michael Morales.

"Quando me dei conta, isso (compromissos comerciais) estavam me consumindo. Acabou que isso, infelizmente, pela rota que estava tomando, virou prioridade. E isso não pode ser prioridade. Foi um dos aprendizados dessas derrotas. Foi difícil focar nessa luta, dar uma parada com o podcast, saí dessa empresa (de suplementação). Dar uma pausa nos conteúdos do Youtube. Falar não para umas cinco oportunidades de viajar, fazer dinheiro. E realmente cuidar da minha família, me dedicar aos treinos, descansar, focar na dieta. O problema era eu com minha ambição, uma boa ambição", destacou o faixa-preta.