Mackenzie Dern finaliza Amanda Ribas e vinga derrota no UFC

Cinco anos depois, Mackenzie Dern finalmente conseguiu vingar a derrota para Amanda Ribas. Neste sábado (11), na luta principal do UFC Vegas 101, a faixa-preta de jiu-jitsu mostrou mais uma vez que sobra entre as rivais quando o assunto é luta no solo e conquistou uma importante vitória por finalização sobre a mineira de Varginha (MG).

Em outubro de 2019, apenas quatro meses após dar à luz sua filha Moa, Mackenzie Dern acabou sofrendo sua primeira derrota na carreira como lutadora de MMA profissional, ao ser superada por Amanda Ribas na decisão unânime dos juízes. Passados cinco anos, a americana naturalizada brasileira mostrou que, ainda que tenha evoluído nas outras áreas da modalidade, o jiu-jitsu ainda é seu 'carro-chefe'.

Com o resultado, Dern - sexta colocada no ranking peso-palha (52 kg) do UFC - acumula agora duas vitórias consecutivas e volta a se aproximar de uma possível disputa de cinturão no futuro. Do outro lado, Amanda - número oito na lista da categoria - sofreu sua segunda derrota seguida - a terceira nos últimos quatro combates pelo Ultimate - e vê seu sonho de ser campeã mais distante.