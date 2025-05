Com a corda no pescoço, Luana Pinheiro encara luta decisiva no UFC Vegas 106

Neste sábado (17), no UFC Vegas 106, Luana Pinheiro entra no octógono com uma missão clara: reencontrar o caminho das vitórias. Vindo de três derrotas consecutivas, a brasileira enfrenta Tecia Pennington em um confronto que carrega contornos decisivos para sua permanência na organização. Apesar da pressão, a atleta adota um discurso sereno e centrado.

A lutadora vive o momento mais delicado de sua trajetória no Ultimate desde a estreia, em 2021. Com um cartel profissional de 11 vitórias e quatro derrotas, ela sabe que o embate contra a experiente rival representa mais do que apenas mais um compromisso na divisão peso-palha (52 kg). É uma chance de mostrar que ainda pertence à elite do MMA mundial.

"Com certeza tem aquele receio. Mas, desde quando fechou a luta, eu foquei no meu trabalho, no que eu preciso fazer, no que eu tenho que me dedicar para poder evoluir e melhorar. O que passou, para mim, passou. Fica a experiência das derrotas, que a gente costuma aprender bastante", afirmou a paraibana, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.